У Німеччині попередили, що заяви президента США Дональда Трампа про виведення американських військовослужбовців з території ФРН, можуть поставити під загрозу трансатлантичні відносини.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Напередодні Дональд Трап заявив, що США планують вивести війська з Німеччини.

Координатор з питань трансатлантичних зв’язків Німеччини Пітер Бейер заявив, що це може “стряхнути трансатлантичні зв’язки”.

“Ми ще не в “розлучення”. Але ми вже на значно нижчому рівні співжиття, ніж раніше. Це сумно. Адже те, що сталося, не в інтересах Німеччини, Європи та Америки”, – сказав Бейер.

Нагадаємо, Трамп наказав американським військовим вивести 9500 військовослужбовців з Німеччини. Цей крок скоротить контингент з 25 тисяч.

Нагадаємо, Німеччина заявила, що не отримала підтвердження.