Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
“Позиція федерального уряду Німеччини зрозуміла: пакт Ріббентропа–Молотова був підготовкою до злочинної наступальної війни гітлерівської Німеччини проти Польщі. СРСР спільно з німцями брав участь в цьому грубому поділі Польщі“, – заявив Нікель.
Нагадаємо, що 23 серпня 1939 Радянський Союз і німецький Третій Рейх уклали пакт про ненапад. До договору додавався секретний протокол про розділ Польщі.
Після цього 1 вересня 1939 німецькі війська вторглися в Польщу з західної сторони, а 17 вересня 1939 році зі сходу до Польщі вторглися радянські війська. Розділ Польщі радянські і німецькі війська відзначили спільним парадом в Бресті.
- Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про те, що президент Росії Володимир Путін багато разів свідомо брехав про Польщу.