Посол Німеччини в Варшаві висловив позицію держави з приводу нападу СРСР на Польщу в 1939 році.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

“Позиція федерального уряду Німеччини зрозуміла: пакт Ріббентропа–Молотова був підготовкою до злочинної наступальної війни гітлерівської Німеччини проти Польщі. СРСР спільно з німцями брав участь в цьому грубому поділі Польщі“, – заявив Нікель.

Нагадаємо, що 23 серпня 1939 Радянський Союз і німецький Третій Рейх уклали пакт про ненапад. До договору додавався секретний протокол про розділ Польщі.

Після цього 1 вересня 1939 німецькі війська вторглися в Польщу з західної сторони, а 17 вересня 1939 році зі сходу до Польщі вторглися радянські війська. Розділ Польщі радянські і німецькі війська відзначили спільним парадом в Бресті.