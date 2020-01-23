Такий прогноз в інтерв’ю #Буквам озвучила депутатка від “Голосу”, колишня заступниця міністра економіки Юлія Клименко.
” Я не думаю, що буде різке падіння, тому що для цього немає ніяких підстав. Але між 24 і 28 гривнями за долар, якщо не буде ніяких потрясінь, вона буде в наступному році в цьому коридорі”, – припустила депутатка.
Клименко також вказала, що різка девальвація, так само як і різка ревальвація для будь-якого бізнесу протягом року – негативна тенденція, оскільки ті не планують бюджети з запасом в 20 чи 30 %.
“Таке коливання валюти може бути максимум 5-10 %. 20 – це вже дуже багато. Тому аграрії наші так само, як і всі експортери: металурги, аграрії, всі, хто вивозить товар, постраждали”, – сказала Клименко.
- Як пояснював у коментарі #Буквам економіст Олексій Кущ, зміцнення національної валюти не обґрунтовується фундаментальними економічними факторами і фактично знижує конкурентоспроможність національної економіки та експортні стимули.
- Економіст Олексій Кущ наголошував, що сильна національна валюта може бути в проекції сильної економіки. А сильна валюта в слабкій – це штучні фактори, які можуть бути нівельовані в середньостроковій перспективі. Зміцнення може призвести до втрати частини зарплат і скорочення бюджетних виплат.
- Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук упевнений, що зміцнення гривні відображає попит на національну валюту і не може розглядатися виключно як негативне явище, адже має свої плюси і мінуси.
- Олексій Гончарук висловив думку, що в 2020 році тенденція на зміцнення курсу гривні збережеться.