Курс національної валюти в 2020 році буде коливатися в коридорі між 24 і 28 гривнями за американський долар.

Такий прогноз в інтерв’ю #Буквам озвучила депутатка від “Голосу”, колишня заступниця міністра економіки Юлія Клименко.

” Я не думаю, що буде різке падіння, тому що для цього немає ніяких підстав. Але між 24 і 28 гривнями за долар, якщо не буде ніяких потрясінь, вона буде в наступному році в цьому коридорі”, – припустила депутатка.

Клименко також вказала, що різка девальвація, так само як і різка ревальвація для будь-якого бізнесу протягом року – негативна тенденція, оскільки ті не планують бюджети з запасом в 20 чи 30 %.

“Таке коливання валюти може бути максимум 5-10 %. 20 – це вже дуже багато. Тому аграрії наші так само, як і всі експортери: металурги, аграрії, всі, хто вивозить товар, постраждали”, – сказала Клименко.