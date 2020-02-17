Про це повідомляє пресслужба партії.

“Україні час зайняти тверду позицію і захистити свої інтереси. Парламент повинен нарешті почати діяти і створити власне рішення. “Голос” вже має напрацьований план. Ми закликали колег по парламенту, експертів і громадськість до його створення ще кілька місяців тому. Тому ми виконали своє обіцянку і готові діяти далі спільно з усіма фракціями”, – йдеться в заяві політичної сили.

В той же час народний депутат від фракції “Голоси” Ярослав Залізняк заявив, що політичну силу хвилюють речі, на яких сьогодні роблять акценти представники влади, серед яких зона вільної торгівлі з Росією, постачання води в тимчасово анексований Крим і спільне патрулювання російсько-українського кордону з бойовиками терористичних організацій “ДНР/ЛНР”.

“Саме тому наша фракція, як конструктивна сила, підготувала свій план повернення окупованих територій Криму і Донбасу. Ми представимо його найближчим часом. Запрошуємо всіх, щоб обговорити наш план і розробити спільне рішення, оскільки це вже навіть не політичне питання – це питання безпеки нашої країни”, – говорить депутат.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що місцеві українські вибори мають відбутися на Донбасі і в Криму восени 2020 року.