Депутати партії "Голос" розробили зміни до постанови Кабінету Міністрів про обмежувальні заходи в умовах карантину.

Про це повідомляється на сайті політсили.

“Уже перший день жорстких карантинних обмежень показав: постанову Кабінету Міністрів про посилення норм карантину виявилося не просто неефективним – воно порушує права громадян. Через необгрунтовано жорсткі і погано продумані обмежувальни заходи люди дезорієнтовані, а також обурені деякими безглуздими нормами, які суперечать один одному. Поліція не здатна пояснити свої дії, ми бачимо масові факти вибіркового або недостатньо обгрунтованого притягнення до відповідальності за дрібні порушення”, – йдеться в заяві “Голосу”.

У партії наголошують, що визнають важливість обмежувальних заходів під час світової пандемії і загрози епідемії в Україні, але їх введення і реалізація повинні бути чітко продумані і ефективними.

Серед основних змін, які пропонує “Голос”:

– дозволити прогулянки в парках і скверах групами удвох, якщо ці особи проживають разом, та або супроводження дитини в парках до 14 років;

– дозволити прогулянки вулицями групам людей, які проживають разом;

– встановити соціальну дистанцію для людей, що не проживають разом, у 1,5 м в громадських місцях як правило поведінки;

– дозволити перевезення працівників закладів охорони здоров’я та підприємств ключової інфраструктури без попереднього погодження з Нацполіцією;

– забезпечити піклування і щотижневу доставку продуктів та речей першої необхідності громадянам, що досягли 60-річного віку, та за якими нема кому доглядати й піклуватися;

– передбачити, що необхідність самоізоляції через підозру щодо особи на інфікування COVID-19 має встановлювати лише лікар;

– збільшити вік з 14 до 16 років осіб, переміщення яких до обсервації здійснюється у супроводі когось з дорослих відповідно до закону.

З 6 квітня почали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Так, заборонено перебування в громадських місцях без надягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Згідно із законом, вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем. У той же час органи місцевої влади можуть доповнювати список громадських місць на свій розсуд. Так зробила влада Києва, яка зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.

Також заборонено ходити більше ніж по двоє.

Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; спортивних і дитячих майданчиків.

Не допускається проведення всіх масових заходів.

Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу.

Пенсіонерам, яким понад 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності. Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.