Про це вона сказала в інтерв’ю #Буквам.

Політик зазначила, що в умовах, коли є гроші і можливість швидко працювати, переформатування міністерств реалізують за 6 місяців.

“Для того, щоб з’єднати, а потім роз’єднати міністерства, треба мінімум 6 місяців. Це якщо дуже швидко бігти і мати багато грошей. Структури нові, організаційні, набрати людей через конкурс, звільнити людей, виплатити декретникам, кудись їх перевести”, – зазначила Клименко.

Вона пояснила на прикладі власного аналогічного досвіду у 2015 році, коли потрібно було закрити міністерство промисловості.

“Я закривала міністерство промисловості, яке закрив фізично на папері наказом ще Янукович. Тобто уряд Януковича закрив міністерство, а юридично воно було закрито аж у 2015-му році. 5 років пішло на те, щоб закрити міністерство”, – нагадала вона.

Окрім цього, Клименко зазначила, що злиття Мінекономіки і МінАПК в перспективі могло призвести лише до втрати Україною ринків збуту.

Як відомо, за ініціативою президента, нинішня влада збирається знову розвести Мінекономіки і МінАПК, Мінкульт і Мінспорт, а також Міністерство ветеранів і тимчасово окупованих територій.