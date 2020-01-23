Про це вона сказала в інтерв’ю #Буквам.
Політик зазначила, що в умовах, коли є гроші і можливість швидко працювати, переформатування міністерств реалізують за 6 місяців.
“Для того, щоб з’єднати, а потім роз’єднати міністерства, треба мінімум 6 місяців. Це якщо дуже швидко бігти і мати багато грошей. Структури нові, організаційні, набрати людей через конкурс, звільнити людей, виплатити декретникам, кудись їх перевести”, – зазначила Клименко.
Вона пояснила на прикладі власного аналогічного досвіду у 2015 році, коли потрібно було закрити міністерство промисловості.
“Я закривала міністерство промисловості, яке закрив фізично на папері наказом ще Янукович. Тобто уряд Януковича закрив міністерство, а юридично воно було закрито аж у 2015-му році. 5 років пішло на те, щоб закрити міністерство”, – нагадала вона.
Окрім цього, Клименко зазначила, що злиття Мінекономіки і МінАПК в перспективі могло призвести лише до втрати Україною ринків збуту.
Як відомо, за ініціативою президента, нинішня влада збирається знову розвести Мінекономіки і МінАПК, Мінкульт і Мінспорт, а також Міністерство ветеранів і тимчасово окупованих територій.
- 17 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з деякими умовами. Одним із доручень стала підготовка до поділу раніше об’єднаних міністерств. Йдеться про Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, Міністерство культури, молоді та спорту і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.