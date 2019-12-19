У партії "Голос" вважають, що Верховна Рада України фактично "забетонувала" депутатську недоторканність замість того, щоб її скасувати.

Про це йдеться в статті #Букв “Локшини вам на вуха або Як депутати з себе недоторканність “зняли”.

Так, до другого читання в законопроєкт внесли суперечливу правку авторства нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Григорія Мамки, згідно з якою народні депутати “не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп“.

Як відзначили в партії “Голос”, таким чином недоторканність посилиться (оскільки під формулювання “здійснення депутатських повноважень” можна підвести все що завгодно).

“Вони забетонували депутатську недоторканність, а тепер вони вам розказуватимуть, що вони її зняли. Юридична відповідальність – це і кримінальна, і адміністративна. Тобто фактично депутат може будь-що робити при виконанні своїх повноважень, бо ми отримуємо мандат на 5 років, і навіть як ти вдома щось зробив, то ти при виконані повноважень”, – наголосила, коментуючи голосування за законопроєкт № 2237, нардеп Олександра Устінова з “Голосу”.

У “Слузі народу” ж з цим категорично не згодні. Як заявив глава комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, поправка Мамки означає, що народні депутати не несуть відповідальність “за результати голосування або висловлювання” не тільки у Верховній Раді України, а й на комітетах або в окрузі.

“Тобто в разі, якщо він висловлюється на мітингах або на зустрічі з виборцями, то він не буде нести відповідальність”, – наголосив Монастирський.

Згідно з нормами, ухваленими депутатами, кримінальне провадження проти народних обранців зможе відкрити тільки генеральний прокурор.

Водночас стаття 482 Кримінального кодексу була доповнена 2 абзацами, які фактично унеможливлюють арешт майна депутата без його відома.