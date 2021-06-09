В «Голосі» виступили за виключення з партії її очільниці Рудик: що відомо

Про це йдеться в заяві Чернівецької обласної територіальної організації “Голосу”.
Як відомо, впродовж останніх місяців між членами політсили тривають чвари. Нардеп та колишній заступник голови партії “Голос” Ярослав Юрчишин зазначив, що фракція “розглядає різноманітні варіанти реагування на події, які відбуваються в партії”.
“Ми шукаємо оптимальний варіант реагування та гуртуємо тих, для кого демократія, відкритість та підзвітність не голослівні гасла, а принципи життя та діяльності. Як тільки знайдемо — повідомимо”, — зазначив він.
Нардеп також зауважив, що територіальні організації партії в Чернівецькій та Херсонській областях опублікували заяви щодо керівництва партії. Водночас з херсонської офіційної сторінки видалили повідомлення очільниці ТО Марини Войтенко про те, що вона та десяток представників політсили виходять з партії через дії керівництва.
Так, в заяві чернівецької команди йдеться, що представники політсили вирішили звернутися до політради партії з вимогою виключити народну депутатку Кіру Рудик, яка у березні 2020 року, коли Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії “Голос”, очолила її.
“Впродовж 2020 року, після обрання головою партії Рудик К.О. партія відходить від тих демократичних та ліберальних цінностей, які були закладені засновниками”, — вважають в чернівецькій ТО партії.
Представники політсили звинувачують Рудик в:
- узурпації та зловживанні владою (йдеться про зміну статуту, яким було розширено повноваження голови партії, що дозволило контролювати політичні, адміністративні, кадрові та фінансові ресурси, ухвалюючи одноосібні рішення);
- кулуарних перемовинах з Офісом президента та “Слугою народу” (йдеться, зокрема, про заяву від лютого 2020 року щодо можливої коаліції з президентською партією, хоча офіційно “Голос” в опозиції);
- чистках в партії (йдеться про виключення Сергія Притули з політради, погрози про виключення депутатів, які виступали за зміну статуту та нове керівництво, голів ТО в Дніпропетровської, Чернівецької, Херсонської та їхня заміна тими, кого називають “помічниками Кіри Рудик”);
- ігноруванні звернень представників місцевих організацій, зокрема, щодо проведення з’їзду для розв’язання внутрішніх проблем.
Дії Рудик, переконані в чернівецький ТО, завдають шкоди партії і дискредитують її. Зважаючи на це, її пропонують виключити з партії.
У тому ж самому звинувачують Рудик і на Херсонщині.
“Наразі нове керівництво партії не хоче чути голос своїх осередків. Політичні рішення приймаються кулуарно і кон’юнктурно. Будь-яка конструктивна критика на адресу очільниці політичної сили сприймається нездорово і викликає лише репресивну реакцію. Всі наші намагання побудувати діалог і розв’язати внутрішньопартійні кризові явища були проігноровані. В такій ситуації ми не можемо мовчати і заявляємо про вихід із партії “Голос”, — заявляють представники херсонського територіального об’єднання партії.
Розкол в “Голосі”
29 серпня 2019 року у парламенті була створена фракція “Голос”. Фракцію очолив тодішній голова партії “Голос”, співак Святослав Вакарчук. У березні 2020 року Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії “Голос”. Партію очолила депутатка Кіра Рудик. У червні Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень.
В березні 2021 року нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення Юрчишина.
Згодом в інтерв’ю #Буквам Юрчишин заявив, що в партії підозрюють тісну співпрацю керівництва з Офісом президента і звинуватив голову партії Кіру Рудик в узурпації влади.
29 березня 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції “Голосу” виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників партії за “відхід від демократичних та антиолігархічних принципів” та запропонували зміну керівництва та статуту.
26 квітня член партії та кандидат в мери Києва від політсили Сергій Притула заявив, що бачить себе очільником “Голосу”. Рудик розкритикувала його за цю заяву. Вона акцентувала, що це важка робота, а не “виступи в клубах”.
- 17 травня Сергій Притула провів з’їзд частини “Голосу” з нагоди другої річниці від створення політсили. 7 червня він заявив про вихід із політсили.