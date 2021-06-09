В «Голосі» виступили за виключення з партії її очільниці Рудик: що відомо

До політичної ради партії "Голос" внесли подання виключення з Кіри Рудик, яка є очільницею партії.

Про це йдеться в заяві Чернівецької обласної територіальної організації “Голосу”.

Як відомо, впродовж останніх місяців між членами політсили тривають чвари. Нардеп та колишній заступник голови партії “Голос” Ярослав Юрчишин зазначив, що фракція “розглядає різноманітні варіанти реагування на події, які відбуваються в партії”.

“Ми шукаємо оптимальний варіант реагування та гуртуємо тих, для кого демократія, відкритість та підзвітність не голослівні гасла, а принципи життя та діяльності. Як тільки знайдемо — повідомимо”, — зазначив він.

Нардеп також зауважив, що територіальні організації партії в Чернівецькій та Херсонській областях опублікували заяви щодо керівництва партії. Водночас з херсонської офіційної сторінки видалили повідомлення очільниці ТО Марини Войтенко про те, що вона та десяток представників політсили виходять з партії через дії керівництва.

Так, в заяві чернівецької команди йдеться, що представники політсили вирішили звернутися до політради партії з вимогою виключити народну депутатку Кіру Рудик, яка у березні 2020 року, коли Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії “Голос”, очолила її.

“Впродовж 2020 року, після обрання головою партії Рудик К.О. партія відходить від тих демократичних та ліберальних цінностей, які були закладені засновниками”, — вважають в чернівецькій ТО партії.

Представники політсили звинувачують Рудик в:

узурпації та зловживанні владою (йдеться про зміну статуту, яким було розширено повноваження голови партії, що дозволило контролювати політичні, адміністративні, кадрові та фінансові ресурси, ухвалюючи одноосібні рішення);

(йдеться про зміну статуту, яким було розширено повноваження голови партії, що дозволило контролювати політичні, адміністративні, кадрові та фінансові ресурси, ухвалюючи одноосібні рішення); кулуарних перемовинах з Офісом президента та “Слугою народу” (йдеться, зокрема, про заяву від лютого 2020 року щодо можливої коаліції з президентською партією, хоча офіційно “Голос” в опозиції);

(йдеться, зокрема, про заяву від лютого 2020 року щодо можливої коаліції з президентською партією, хоча офіційно “Голос” в опозиції); чистках в партії (йдеться про виключення Сергія Притули з політради, погрози про виключення депутатів, які виступали за зміну статуту та нове керівництво, голів ТО в Дніпропетровської, Чернівецької, Херсонської та їхня заміна тими, кого називають “помічниками Кіри Рудик”);

(йдеться про виключення Сергія Притули з політради, погрози про виключення депутатів, які виступали за зміну статуту та нове керівництво, голів ТО в Дніпропетровської, Чернівецької, Херсонської та їхня заміна тими, кого називають “помічниками Кіри Рудик”); ігноруванні звернень представників місцевих організацій, зокрема, щодо проведення з’їзду для розв’язання внутрішніх проблем.

Дії Рудик, переконані в чернівецький ТО, завдають шкоди партії і дискредитують її. Зважаючи на це, її пропонують виключити з партії.

У тому ж самому звинувачують Рудик і на Херсонщині.