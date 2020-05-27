Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.
Спецпідрозділи поліції Гонконгу затримали і заарештували десятки людей в Гонконзі під час демонстрацій.
Демонстрації відновилися через ініціативу материкового Китаю прийняти закон про національну безпеку Гонконгу, який, як вважають активісти, спрямований на обмеження прав і свобод.
Зокрема, сьогодні, законодавча раду Гонконгу повинна була приступити до другого читання законопроекту. Закон передбачає тюремне ув’язнення до трьох років за “образу” державного гімну Китаю “Маршу добровольців”.
Остаточне голосування за законопроект пройде в червні.
Нагадаємо, на материковому Китаї закони про національну безпеку використовувалися для переслідування правозахисників, адвокатів, журналістів і борців за демократію.
Пропонований закон був зустрінутий з обуренням в місті і з боку міжнародного співтовариства.
У середу очікується ще один протест, оскільки законодавці Гонконгу зберуться для обговорення пропонованого закону.
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