У середу, в Гонконзі були заарештовані близько 300 осіб під час протестів через законопроект про національну безпеку, який пропонує Китай.

Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.

Спецпідрозділи поліції Гонконгу затримали і заарештували десятки людей в Гонконзі під час демонстрацій.

Демонстрації відновилися через ініціативу материкового Китаю прийняти закон про національну безпеку Гонконгу, який, як вважають активісти, спрямований на обмеження прав і свобод.

Зокрема, сьогодні, законодавча раду Гонконгу повинна була приступити до другого читання законопроекту. Закон передбачає тюремне ув’язнення до трьох років за “образу” державного гімну Китаю “Маршу добровольців”.

Остаточне голосування за законопроект пройде в червні.

Нагадаємо, на материковому Китаї закони про національну безпеку використовувалися для переслідування правозахисників, адвокатів, журналістів і борців за демократію.

Пропонований закон був зустрінутий з обуренням в місті і з боку міжнародного співтовариства.

У середу очікується ще один протест, оскільки законодавці Гонконгу зберуться для обговорення пропонованого закону.