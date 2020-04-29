Про це повідомляється на сайті Гонконзького університету науки і технології (HKUST).
Розробка засобу зайняла 10 років. Він отримав назву MAP-1. Його можна розпорошувати на поверхні, які часто використовуються громадськістю. Наприклад, на кнопки ліфта, поручні в під’їздах і так далі.
“Ці місця часто використовуються і в той же час служать дуже ефективним середовищем для передачі хвороб”, – сказав професор HKUST Джозеф Кван, один з головних дослідників в команді, яка розробила продукт.
Покриття, яке утворюється після розпилення, містить мільйони нанокапсул, в яких містяться дезінфікуючі засоби, які, за словами Квана, залишаються ефективними при знищенні бактерій, вірусів і спор навіть після висихання покриття.
На відміну від звичайних засобів дезінфекції, таких як хлор і спирт, MAP-1 додатково посилюється термочутливими полімерами, які капсулюють і виділяють дезінфікуючі засоби при контакті з людиною.
Дослідники стверджують, що він не токсичний і безпечний для шкіри і навколишнього середовища.
Після клінічних випробувань, проведених в цьому році в Гонконгській лікарні та будинку для людей похилого віку, засіб купили в Germagic.
Його протестували ще в лютому і повинні були відкрити продаж з березня.
За підтримки благодійної організації, засіб розпорошили навколо будинків тисяч сімей з низьким доходом.
Також засіб передали для обробки торгових центрів, шкіл і спортивних залів.
Обробити школу таким засобом коштує від 2,6 до 5 тисяч доларів США, в залежності від розміру зони розпилення.
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