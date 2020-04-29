Дослідники з гонконгського університету в березні розробили спеціальний дезінфікуючий засіб, що забезпечує 90-денний захист від бактерій і вірусів, в тому числі і від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Гонконзького університету науки і технології (HKUST).

Розробка засобу зайняла 10 років. Він отримав назву MAP-1. Його можна розпорошувати на поверхні, які часто використовуються громадськістю. Наприклад, на кнопки ліфта, поручні в під’їздах і так далі.

“Ці місця часто використовуються і в той же час служать дуже ефективним середовищем для передачі хвороб”, – сказав професор HKUST Джозеф Кван, один з головних дослідників в команді, яка розробила продукт.

Покриття, яке утворюється після розпилення, містить мільйони нанокапсул, в яких містяться дезінфікуючі засоби, які, за словами Квана, залишаються ефективними при знищенні бактерій, вірусів і спор навіть після висихання покриття.

На відміну від звичайних засобів дезінфекції, таких як хлор і спирт, MAP-1 додатково посилюється термочутливими полімерами, які капсулюють і виділяють дезінфікуючі засоби при контакті з людиною.

Дослідники стверджують, що він не токсичний і безпечний для шкіри і навколишнього середовища.

Після клінічних випробувань, проведених в цьому році в Гонконгській лікарні та будинку для людей похилого віку, засіб купили в Germagic.

Його протестували ще в лютому і повинні були відкрити продаж з березня.

За підтримки благодійної організації, засіб розпорошили навколо будинків тисяч сімей з низьким доходом.

Також засіб передали для обробки торгових центрів, шкіл і спортивних залів.

Обробити школу таким засобом коштує від 2,6 до 5 тисяч доларів США, в залежності від розміру зони розпилення.