Про це повідомляється в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Десятки людей зібралися перед консульством США в Гонконзі в неділю, щоб висловити протест проти насильства з боку американських поліцейське, яке призвело до смерті темношкірого американця Джорджа Флойда.
Протестуючі, в основному, іноземні студенти та члени Гонконгської ліги соціал-демократів, політичної групи захисту прав людини.
“Важливо донести наше послання до людей по всьому світу, щоб нагадати, що, хоча ми знаходимося далеко, ми з ними” – сказав британець 28-річний Квінланд Андерсон.
У суботу, 6 червня, на вулиці американських міст вийшли десятки тисяч людей, протестуючи проти поліцейського насильства та расизму.
- Наприкінці травня у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.