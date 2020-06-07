У Гонконзі біля консульства США зібралися десятки протестуючих, щоб підтримати демонстрації проти расової дискримінації.

Про це повідомляється в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Десятки людей зібралися перед консульством США в Гонконзі в неділю, щоб висловити протест проти насильства з боку американських поліцейське, яке призвело до смерті темношкірого американця Джорджа Флойда.

Протестуючі, в основному, іноземні студенти та члени Гонконгської ліги соціал-демократів, політичної групи захисту прав людини.

“Важливо донести наше послання до людей по всьому світу, щоб нагадати, що, хоча ми знаходимося далеко, ми з ними” – сказав британець 28-річний Квінланд Андерсон.

У суботу, 6 червня, на вулиці американських міст вийшли десятки тисяч людей, протестуючи проти поліцейського насильства та расизму.