У Гонконзі згодом після святкування Нового року поліція затримала близько 400 учасників протесту, які брали участь в марші.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

За даними поліції, всі затримані звинувачуються в незаконних зборах і володінні зброєю. Крім того, правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ стосовно протестуючих, так як деякі стали кидати коктейлі Молотова, а також грабувати банки і магазини по маршруту протестного маршу.

Кілька протестувальників несли американські прапори, висловлюючи подяку президенту США Дональду Трампу за його підтримку законодавства щодо прав людини в Гонконзі.

Нагадаємо, 31 грудня поліція Гонконгу застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Люди в масках з числа молоді зібралися в районі Монг Кок в материковій частині міста. Вони зайняли проїжджу частину, намагалися зводити барикади, розбивали світлофори.

Нагадаємо, 6 серпня влада Китаю провела масштабне тренування для більш ніж 12 тисяч правоохоронців в місті Шеньчжень, який межує з Гонконгом. Поліцейські тренувалися розганяти акції протесту.

14 серпня поліція Гонконгу випустила сльозогінний газ по сотням протестуючих, які зібралися біля поліцейської дільниці в житловому районі Шам Шуй По в Коулун.

1 жовтня поліція Гонконгу підстрелила молодого протестуючого. 3 листопада повідомлялося, що в результаті сутичок госпіталізовано 54 людини. У той же день один з учасників протесту влаштував різанину біля торгового центру в Гонконзі: постраждали чотири людини, зокрема — місцевий політик, якому частково відкусили вухо.