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У Гонконзі розробили портативний прилад для швидкої діагностики коронавірусу

Дослідники з Гонконзького університету науки та технології (HKUST) винайшли прилад для швидкої діагностики нового коронавірусу.

П’ятниця, 7 лютого 2020, 23:01

Про це повідомляється на сайті університету.

Вчені запевняють, що їхній портативний пристрій для діагностики коронавируса 2019 nCoV — “найшвидший в світі”.

“Завдяки новітній технології мікрорідинних чіпів пристрій може виявити вірус лишень за 40 хвилин від відбору проб до тестування, у порівнянні з технологією полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що використувається зараз і займає від 1,5 до 3 годин”, — зазначили дослідники.

За словами дослідників, пристрій вдалося розробити протягом лишень одного тижня, але він пройшов сертифікацію й вже  використовується медиками.

“Команда почала це дослідження відразу ж після отримання нової послідовності коронавируса 20 січня й розробила набір для тестування за тиждень. Новий пристрій вже використовується Центрами з контролю та профілактиці захворювань (CDCP) в Шеньчжені та Гуанчжоу, ще два комплекти були доставлені в CDCP в Хубей та Наньша. Пристрій одержав міжнародну сертифікацію й може експортуватися в усі країни Європейського Союзу (ЄС), а також в Гонконг”, — підкреслили вони.

Пристрій має розміри малі розміри — лишень 33 см в довжину, 32 см в ширину та 16 см у висоту, тому його легко транспортувати. Ось як він виглядає:

Фото: ust.hk

Фото: ust.hk

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

Теги: Китай, коронавірус, диагностика

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