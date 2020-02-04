У спеціальному адміністративному районі Китаю Гонконг помер перший пацієнт, який заразився новим коронавірусом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

39-річний чоловік помер 4 лютого в лікарні принцеси Маргарет в Гонконзі.

Відомо, що 21 січня він їздив швидкісним поїздом з Гонконгу до китайського міста Ухань і повернувся 23 січня. Він не відвідував медичні установи Уханя чи ринок морепродуктів, а також не контактував із дикими тваринами протягом інкубаційного періоду, повідомляє американський телеканал CNN.

Це друга смерть від нового коронавірусу, зафіксована за межами материкового Китаю. Раніше смертельний випадок зараження зафіксували на Філіппінах (ця жертва також відвідувала Ухань до прибуття на Філіппіни).

Тим часом профспілка медичних працівників державних лікарень Гонконгу почала страйк, вимагаючи повністю закрити всі кордони з Китаєм. Протестувальники закликають заборонити в’їзд усіх мандрівників із материкового Китаю, вжити заходів щодо забезпечення поставок масок для обличчя, забезпечити ізолятори і достатню підтримку для персоналу, що працює в них.

Варто відзначити, що китайська влада погодилися на пропозицію США направити американських фахівців до КНР для надання допомоги в запобіганні подальшому поширенню вірусу.

“Китай прийняв пропозицію США про включення групи експертів у місію Всесвітньої організації охорони здоров’я в Китаї для вивчення інформації про вірус і пошуку шляхів його подолання”, – заявив представник Білого дому Джадд Дір.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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