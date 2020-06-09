Про це повідомили в блозі компанії.
Додаток Google Maps для Android і iOS з останнім оновленням отримав ряд нових функцій, які мають допомогти користувачам зручніше добиратися з точки А в точку Б в умовах пандемії COVID-19.
“COVID-19, безумовно, вплинув на те, як ми рухаємося в світі. Оскільки міста і країни по всьому світу адаптуються, ми прагнемо донести до вас найбільш підходящу інформацію. Тому, коли ви будете готові, ви можете сміливо виходити на вулицю”, — зазначили в компанії.
Сповіщення про особливості маршрутів
Тепер при перегляді маршрутів громадського транспорту користувачі Google Maps будуть отримувати попередження про особливості його роботи в різних містах і країнах, пов’язані з введеними місцевою владою обмеженнями.
Першою чергою функція запрацює для користувачів в Аргентині, Австралії, Бельгії, Бразилії, Колумбії, Франції, Індії, Мексиці, Нідерландах, Іспанії, Таїланді, Великобританії і США. Пізніше будуть підключені інші країни.
Для водіїв також з’являться спеціальні повідомлення. У них буде повідомлятися про місце розташування контрольно-пропускних пунктів COVID-19 і можливі обмеження при перетині кордону (в першу чергу — в Канаді, Мексиці і США).
Також для користувачів в Індонезії, Ізраїлі, на Філіппінах, в Південній Кореї і США будуть показуватися повідомлення про місце розташування медустанов і центрів тестування на COVID-19.
Сповіщення про скупчення людей в громадському транспорті
У 2019 року Google Maps почали збирати інформацію про завантаженість громадського транспорту. Ця інформація користувачів була використана для складання прогнозів щодо завантаженості громадського транспорту в різний час доби. Тепер користувачі зможуть отримати прогноз про те, наскільки наповненим може бути транспорт, під час побудови маршруту.
“Просто виконайте пошук станцій в картах або натисніть на станцію на карті, щоб побачити табло відправлення і дані про заповнювання”, — пояснили в Google.
- Раніше повідомлялося, що компанія Google розробила інструмент з доповненою реальністю, який допоможе користувачам дотримуватися правил соціального дистанціювання.