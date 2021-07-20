Альпініст з Південної Кореї Кім Хонг Бін зник в горах Пакистану під час спуску. Під час рятувально-пошукової операції збираються залучити вертольоти.

Про це повідомляє BBC.

Бін піднявся на вершину Брод-пік висотою понад 8 км в горах Каракорум. Коли він почав спускатися, то міг впасти у прірву.

Піднявшись на гору, Бін став першим альпіністом з обмеженими функціональними можливостями, який покорив найвищу вершину. Загалом, на його рахунку 13 успішних сходжень на гірські вершини висотою понад 8 тисяч метрів.

Спочатку члени групи Біна намагались самостійно його знайти, але марно. Вони звернулися за допомогою до місцевих рятувальників. Після цього збираються залучити вертольоти. Поки що це зробити неможливо через погодні умови.

Особливість популярності південнокорейського альпініста в тому, що він підіймається на гірські вершини без пальців на руках. 30 років тому йому довелося їх ампутувати через обмороження після сходження на одну з гір на Алясці.

Деякі засоби масової інформації вже повідомили про загибель альпініста внаслідок можливого падіння. Однак, уряд Пакистану не підтвердив цю інформацію.