В Державіаслужбі заявили, що не знають кількості українців, які повернулися в Україну з Італі в період з 2 березня по 11 березня.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит #Букв.

За період з 2 березня 2020 по 8 березня з України в Італію було виконано 24 авіарейсу, з Італії в Україну – 24 авіарейсу.

За період з 10 березня по 11 березня з України в Італію було виконано шість авіарейсів, з Італії в Україну – шість авіарейсів.

Зазначені авіарейси виконувались такими авіакомпаніями: МАУ, “Скайап”, ALITALIA – Societa Aerea Italiana S.p.A.

“В Державіаслужбі відсутня інформація щодо кількості перевезених пасажирів зазначеними рейсами. Питання формування даних щодо кількості перевезених пасажирів авіарейсами за напрямками не належить до компетенції Державіаслужби”, – йдеться у відповіді відомства.