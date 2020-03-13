Про це йдеться у відповіді відомства на запит #Букв.
За період з 2 березня 2020 по 8 березня з України в Італію було виконано 24 авіарейсу, з Італії в Україну – 24 авіарейсу.
За період з 10 березня по 11 березня з України в Італію було виконано шість авіарейсів, з Італії в Україну – шість авіарейсів.
Зазначені авіарейси виконувались такими авіакомпаніями: МАУ, “Скайап”, ALITALIA – Societa Aerea Italiana S.p.A.
“В Державіаслужбі відсутня інформація щодо кількості перевезених пасажирів зазначеними рейсами. Питання формування даних щодо кількості перевезених пасажирів авіарейсами за напрямками не належить до компетенції Державіаслужби”, – йдеться у відповіді відомства.
- 8 березня повідомлялося, що в Італії через коронавірус на карантин закрили північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни. Пізніше на карантин було закрито всю країну.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.