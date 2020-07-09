Про це повідомляє портал Hromadske з посиланням на відповідь відомства.
Висунути претензії – документ, що підтверджує суму збитків – можна буде тільки після отримання офіційної інформації про кількість нафтопродуктів, що потрапили в акваторію Чорного моря.
“Остаточний розрахунок буде можливий тільки після завершення операції з підйому судна та після надання інформації судновласником або органами поліції щодо обсягів нафтопродуктів, які були на судні і через які відбулося забруднення і залишилися після завершення операції з підйому судна”, – додають у відомстві.
Як повідомлялося раніше, 23 червня поблизу танкера “Делфі”, що затонув біля берегів Одеси кілька місяців тому, знову стався витік палива.
- У листопаді в результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера “Делфі” перевищив допустиму норму в 157 разів.
- За кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.
- Власник танкера обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.
- 25 червня одеський міський голова Геннадій Труханов заявив, що затонулий біля берегів Одеси танкер “Делфі” зможуть прибрати не раніше вересня.