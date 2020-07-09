За попередніми розрахунками Держекоінспекції України в Одеській області, розмір збитків внаслідок аварії нафтового танкера "Делфі" поблизу Одеси становить 15 204,73 долара (майже 410,2 тисячі гривень).

Про це повідомляє портал Hromadske з посиланням на відповідь відомства.

Висунути претензії – документ, що підтверджує суму збитків – можна буде тільки після отримання офіційної інформації про кількість нафтопродуктів, що потрапили в акваторію Чорного моря.

“Остаточний розрахунок буде можливий тільки після завершення операції з підйому судна та після надання інформації судновласником або органами поліції щодо обсягів нафтопродуктів, які були на судні і через які відбулося забруднення і залишилися після завершення операції з підйому судна”, – додають у відомстві.

Як повідомлялося раніше, 23 червня поблизу танкера “Делфі”, що затонув біля берегів Одеси кілька місяців тому, знову стався витік палива.