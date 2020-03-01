Уряд змінив базовий рік для розрахунку індексу промислової продукції. Це дозволило за кілька днів "знизити" падіння індексу з 1,8% до 0,5%.

Маніпуляції зі статистикою виявив економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці Facebook.

“Друзі, ви не повірите, але завдяки неймовірним зусиллям уряду їм за пару днів вдалося скасувати дев’ятимісячне поспіль падіння індексу промислової продукції, для цього треба було лише змінити базовий рік для розрахунку індексу”, – написав він.

Після зміни базового індексу змінилася питома вага його компонентів. Вийшло, що промисловість падає не 9, а всього лише 4 місяці поспіль, виявив економіст.

“Я зробив графік, на якому видно щомісячні дані по старій базі, за новою базою і на скільки процентних пунктів змінився індекс після зміни бази (зеленим кольором, якщо оновлений індекс виріс, червоним кольором, якщо оновлений індекс знизився)”, – написав Компанієць.

“За результатами 2019 промисловість уже упала не на 1,8%, а тільки на 0,5%”, – додав він.

На сайті Держстату повідомляється, що відтепер базовим роком для розрахунку індексу є не 2010, а 2016 й. Відповідно, згідно з “оновленими” даними Держстату в 2019 році падіння промисловості становило не 1,8%, а тільки 0,5%. Але скорочення на 5% виробництва за підсумками січня збереглося.

Офіційно Держстат про зміну в методології розрахунків не оголошував і не пояснював, уточнення за такою істотної корекції стало лише приміткою в стандартному звіті відомства.