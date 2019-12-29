У Генеральній прокуратурі України запевнили, що зміна запобіжного заходу п'ятьом екс-"беркутівцям" на особисте зобов'язання не означає припинення суду над ними.

Відповідну заяву оприлюднила прес-служба ГПУ.

“Після зміни обвинуваченим запобіжного заходу судовий розгляд буде продовжено, а вони будуть зобов’язані виконувати покладені судом обов’язки, зокрема прибувати за першим викликом суду”, – відзначають в Генпрокуратурі.

У відомстві уточнили, що якщо колишні “беркутівці” будуть переховуватися від суду, можливий заочний розгляд справи. При цьому колишні співробітники “Беркуту” будуть оголошені в розшук.

” У випадку невиконання обвинуваченими обов‘язків і встановлення обставин, що обвинувачені переховуються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, судом буде прийнято рішення про оголошення їх у розшук. Після оголошення обвинувачених у міждержавний та/або міжнародний розшук може бути прийняте рішення про здійснення заочного кримінального провадження”, – наголошується в заяві.