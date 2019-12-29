Відповідну заяву оприлюднила прес-служба ГПУ.
“Після зміни обвинуваченим запобіжного заходу судовий розгляд буде продовжено, а вони будуть зобов’язані виконувати покладені судом обов’язки, зокрема прибувати за першим викликом суду”, – відзначають в Генпрокуратурі.
У відомстві уточнили, що якщо колишні “беркутівці” будуть переховуватися від суду, можливий заочний розгляд справи. При цьому колишні співробітники “Беркуту” будуть оголошені в розшук.
” У випадку невиконання обвинуваченими обов‘язків і встановлення обставин, що обвинувачені переховуються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, судом буде прийнято рішення про оголошення їх у розшук. Після оголошення обвинувачених у міждержавний та/або міжнародний розшук може бути прийняте рішення про здійснення заочного кримінального провадження”, – наголошується в заяві.
- Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей під час Революції Гідності. Так, суд ухвалив рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна. Їх звільнять із СІЗО під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу визначено і для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).
- Двох колишніх “беркутівців” Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка вивезли з-під Київського апеляційного суду на броньовику.
- У Києві група активістів блокує виїзд автозаків із Лук’янівського СІЗО, де перебувають троє з п’яти екс-“беркутівців”, обвинувачених у розстрілах на Майдані.