Пара дельфінів викликала фурор серед місцевих жителів Венеції, коли вони були помічені в знаменитому Гранд-каналі міста.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Пара смугастих дельфінів, ймовірно, мати і дитина – були вперше помічені близько 6 години ранку понеділка. Через годину вони з’явилися в гирлі Гранд-каналу, пливучи по культовому водному шляху до знаменитої церкви Салюте.

Зазначається, що “візит” дельфінів відбувся, коли місто знову виявилося заблокованим, а в районі венеціанських островів стало значно менше судів, оскільки Італія бореться з третьою хвилею COVID-19.

Місцева влада разом з фахівцями організували місію, щоб вивести дельфінів назад в Адріатичне море, використовуючи акустичні пристрої. Операція з порятунку зайняла більше двох годин.