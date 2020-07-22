Про це повідомляє видання Kathimerini.
Аварія сталася на північному виїзді перед заводом Епано Скала, винуватець ДТП не впорався з керуванням і в’їхав у натовп.
Як повідомляє видання, учасники протесту збиралися організувати патрулювання, щоб перешкодити мігрантам з табору біженців Моріа влаштовувати підпали на острові.
В кінці лютого 2020 року на кордоні Греції почалася міграційний криза. Це сталося через рішення Туреччини відкрити кордон для біженців на тлі активізації бойових дій в Сирії.
- Раніше повідомлялося, що в Греції пройшли протести і зіткнення з поліцією через підписання угоди з Македонією про зміну назви цієї країни.