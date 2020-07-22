У грецькому місті Мітіліні на острові Лесбос легковий автомобіль в'їхав в групу протестуючих проти підпалів. Поранено шість осіб, двоє з них знаходяться у важкому стані.

Про це повідомляє видання Kathimerini.

Аварія сталася на північному виїзді перед заводом Епано Скала, винуватець ДТП не впорався з керуванням і в’їхав у натовп.

Як повідомляє видання, учасники протесту збиралися організувати патрулювання, щоб перешкодити мігрантам з табору біженців Моріа влаштовувати підпали на острові.

В кінці лютого 2020 року на кордоні Греції почалася міграційний криза. Це сталося через рішення Туреччини відкрити кордон для біженців на тлі активізації бойових дій в Сирії.