У Греції оголосили траур через перший намаз (мусульманське богослужіння) в соборі Святої Софії в Стамбулі..

Про це повідомило грецьке видання Greek City Times.

У Греції вважають, що 24 липня, день, коли в соборі Святої Софії в Стамбулі стався перший намаз, є траурним днем для собору і християн усього світу.

При цьому по всій країні (Греції) в церквах задзвонили траурний дзвін. Також в країні приспустили прапори.

За словами предстоятеля Елладської православної церкви Іеронімоса II, президент Туреччини Реджеп Ердоган використовує релігію для того, щоб досягти своїх політичних цілей, однак ця спроба буде марною.