Про це повідомило грецьке видання Greek City Times.
У Греції вважають, що 24 липня, день, коли в соборі Святої Софії в Стамбулі стався перший намаз, є траурним днем для собору і християн усього світу.
При цьому по всій країні (Греції) в церквах задзвонили траурний дзвін. Також в країні приспустили прапори.
За словами предстоятеля Елладської православної церкви Іеронімоса II, президент Туреччини Реджеп Ердоган використовує релігію для того, щоб досягти своїх політичних цілей, однак ця спроба буде марною.
- Нагадаємо, 10 липня Турецький суд скасував рішення уряду від 1934 року, згідно з яким собор Святої Софії був перетворений з мечеті в музей.
- Європейський союз і Греція засудили рішення Туреччини змінити статус собору Святої Софії з музею на мечеть.
- Всесвітня рада церков виступила проти зміни статусу собору Святої Софії.