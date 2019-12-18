Археологи виявили в Греції дві царські гробниці з коштовностями та артефактами віком понад 3 тисячі років.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Серед знахідок є золотий перстень із зображенням биків і снопів ячменю, а також кулон із портретом єгипетської богині.

Могили були всіяні маленькими шматочками золотої фольги, яка колись прикрашала стіни усипальниць.

Розкопками займалися археологи із США. За їхніми словами, відкриття гробниць розповідає багато нового про культуру і торгівлю Мікенського періоду, зокрема, про торговельні та культурні зв’язки Греції з Єгиптом.

Поховання розташоване на півдні Пелопоннесу, неподалік від палацу Бронзового віку в Пілосі (який за переказами належав царю Нестору).

Баневі склепіння гробниць обвалилися багато років тому. Через це похоронні камери виявилися заповнені землею і камінням, що не дозволило грабіжникам туди потрапити раніше за археологів.

Група археологів з Університету Цинциннаті півтора року вела розкопки, ретельно документуючи всі знахідки.