Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, 12 березня від коронавірусної інфекції помер 66-річний чоловік.

Відомо, що він прибув до країни наприкінці лютого після релігійного паломництва в Ізраїлі та Єгипті.

Загалом, в Греції підтверджено 99 випадків захворювання коронавірусів.

  • У Відні через коронавірус зачинились театри, опери та музеї.
  • В Україні з 12 березня і до 3 квітня вводять карантин. У зв’язку з цим тимчасово закриваються навчальні заклади і діє заборона на масові зібрання (спортивних і культурних) за участю більш ніж 200 людей.
  • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.