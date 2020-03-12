Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, 12 березня від коронавірусної інфекції помер 66-річний чоловік.
Відомо, що він прибув до країни наприкінці лютого після релігійного паломництва в Ізраїлі та Єгипті.
Загалом, в Греції підтверджено 99 випадків захворювання коронавірусів.
- У Відні через коронавірус зачинились театри, опери та музеї.
- В Україні з 12 березня і до 3 квітня вводять карантин. У зв’язку з цим тимчасово закриваються навчальні заклади і діє заборона на масові зібрання (спортивних і культурних) за участю більш ніж 200 людей.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.