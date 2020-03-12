У Греції зареєстрований перший смертельний випадок в результаті захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, 12 березня від коронавірусної інфекції помер 66-річний чоловік.

Відомо, що він прибув до країни наприкінці лютого після релігійного паломництва в Ізраїлі та Єгипті.

Загалом, в Греції підтверджено 99 випадків захворювання коронавірусів.