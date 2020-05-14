З 16 травня буде відкрито 515 приватних та комунальних пляжів. Відповідне рішення прийняв Генеральний секретаріат цивільного захисту Греції.

Про це повідомляє Ekathimerini.

При цьому на пляжах будуть діяти певні обмеження в зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

“Обмеження включають максимальне перебування 40 осіб на 1000 м² площі і відстань між парасольками від сонця не менше 4 м. Заклади громадського харчування на території пляжів можуть пропонувати тільки їжу на винос, і їм заборонено доставляти їжу і напої до парасольок клієнтів, а також продавати алкогольні напої “, – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що також забороняються всі спортивні заходи на території пляжів, а персоналу рекомендують носити маски, що закривають ніс і рот.

Згідно з планом уряду Греції, туристичний сезон в країні почнеться з 1 липня.

Зазначається, що в Греції галузь туризму становить щонайменше 20% ВВП. У 2019 році країну відвідали 31 мільйон туристів, що втричі більше її населення. Як мінімум чверть греків працюють в індустріях, пов’язаних із туризмом.

Нещодавні прогнози показують, що 65% власників готелів у Греції бояться банкрутства. Міські готелі планують відкрити 1 червня, сезонні туристичні – у липні.