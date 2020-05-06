Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini
Уточнюється, що зіткнення з поліцією сталися в передмісті Афін.
Кілька сотень молодих людей зібралися на вечірку, не звертаючи уваги на карантинні обмеження.
За інформацією поліції, близько 400 осіб після приїзду правоохоронців почали кидати в них каміння і пляшки. При цьому поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ.
У свою чергу мер міста заявив, що молодь зібралася на площі через заклики в соціальних мережах. Він також закликав уряд вжити заходів для того, щоб захистити регіон від беззаконня.
На думку місцевої влади, подібні інциденти є “бомбою для передачі коронавірусу”.
- В Україні станом на ранок 6 травня зафіксовано 13 тисяч 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 487 нових випадків.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.