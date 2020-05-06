У Греції відбулися зіткнення з поліцією через порушення карантинних обмежень.

Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini

Уточнюється, що зіткнення з поліцією сталися в передмісті Афін.

Кілька сотень молодих людей зібралися на вечірку, не звертаючи уваги на карантинні обмеження.

За інформацією поліції, близько 400 осіб після приїзду правоохоронців почали кидати в них каміння і пляшки. При цьому поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ.

У свою чергу мер міста заявив, що молодь зібралася на площі через заклики в соціальних мережах. Він також закликав уряд вжити заходів для того, щоб захистити регіон від беззаконня.

На думку місцевої влади, подібні інциденти є “бомбою для передачі коронавірусу”.