Про це сказано в матеріалі американської медіакомпанії CNN.
Прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс вважає, що Греція зможе відновити туристичний сезон влітку.
“Досвід туризму цього літа може трохи відрізнятися від того, що ви мали в попередні роки. Можливо, будуть закриті бари, і не буде стовпотворіння, але ви все одно можете отримати фантастичний досвід в Греції — за умови, що глобальна епідемія йде низхідним шляхом “, – сказав прем’єр.
На цьому тижні в Греції почали відкриватися малі підприємства та перукарні.
Відзначається, що успішне подолання кризи в Греції стався через раннього введення карантину, що забезпечило низьку смертність від вірусу – 150 випадків.
- У столиці РФ кількість захворювань коронавірусом більш, ніж в три рази перевищує офіційні дані.