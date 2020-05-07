Греція знову відкриється для туристів з 1 липня, за умови, що поширення інфекції COVID-19 у світі спадатиме.

Про це сказано в матеріалі американської медіакомпанії CNN.

Прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс вважає, що Греція зможе відновити туристичний сезон влітку.

“Досвід туризму цього літа може трохи відрізнятися від того, що ви мали в попередні роки. Можливо, будуть закриті бари, і не буде стовпотворіння, але ви все одно можете отримати фантастичний досвід в Греції — за умови, що глобальна епідемія йде низхідним шляхом “, – сказав прем’єр.

На цьому тижні в Греції почали відкриватися малі підприємства та перукарні.

Відзначається, що успішне подолання кризи в Греції стався через раннього введення карантину, що забезпечило низьку смертність від вірусу – 150 випадків.