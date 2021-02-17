Про це повідомляє BBC.

У північно-західному місті Флоріна були зафіксовані низькі температури до -19 °C. Сніг порушив роботу транспорту і призупинив вакцинацію населення проти коронавірусу.

Як мінімум три людини загинули через низькі температури; в грецькі табори для біженців відправлені обігрівачі, спальні мішки і ковдри.

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс закликав людей залишатися вдома.

“Найбільше побоювань викликають електромережі. Щоб вирішити цю проблему нам знадобиться терпіння, відбувається щось дійсно виняткове”, – сказав він після екстреного засідання кабінету міністрів.

За даними поліції, надійшло близько 250 дзвінків про допомогу від людей, що опинилися замкненими в машинах і будинках.