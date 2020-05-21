Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомляє грузинське видання “Грузія Онлайн”.
“Звичайно, ми всі добре розуміємо, що виклики після цієї глобальної пандемії стають все гірше, але в той же час ми розуміємо, що повинні повільно, але дуже обережно повертати країну до нормального життя… Тому уряд вирішив не продовжувати надзвичайний стан і комендантську годину”, – сказав голова уряду.
Відзначається, що надзвичайний стан через епідемію коронавірусу був оголошений 21 березня і триває протягом уже двох місяців.
Термін дії надзвичайного стану закінчується завтра, 22 травня.
Нагадаємо, що українські авіакомпанії звернулися до Грузії із заявою про готовність відновити польоти.
- 15 червня – головна орієнтовна дата для початку міжнародного туризму. Свої кордони вже готова відкрити навіть Італія, а Хорватія приймає туристів по-тихому.