У Грузії не продовжуватимуть термін дії надзвичайного стану через епідемію коронавірусу.

Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомляє грузинське видання “Грузія Онлайн”.

“Звичайно, ми всі добре розуміємо, що виклики після цієї глобальної пандемії стають все гірше, але в той же час ми розуміємо, що повинні повільно, але дуже обережно повертати країну до нормального життя… Тому уряд вирішив не продовжувати надзвичайний стан і комендантську годину”, – сказав голова уряду.

Відзначається, що надзвичайний стан через епідемію коронавірусу був оголошений 21 березня і триває протягом уже двох місяців.

Термін дії надзвичайного стану закінчується завтра, 22 травня.

Нагадаємо, що українські авіакомпанії звернулися до Грузії із заявою про готовність відновити польоти.