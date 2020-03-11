Про це повідомляє News Tbilisi.
Дані про зараження підтвердив директор Тбіліської інфекційної лікарні Тенгіз Церцвадзе.
Він зазначив, що заражений підліток, у якого підтвердився коронавірус, був в групі з п’яти осіб, які перебували в самоізоляції через контакт з пацієнтом, який прибув з Італії.
З підозрою на коронавірус також ізолювали маму підлітка і близьких родичів – п’ять осіб.
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- Через коронавірус Молдова з 10 березня заборонить в’їзд в країну іноземців, які прибули літаком.
- В Ізраїлі для уникнення поширення коронавірусу всіх громадян, які приїхали з-за кордону, будуть ізолювати на 14 днів.