У Грузії підтвердили випадок зараження коронавірусом у 12-річного хлопчика, племінника жінки, яка повернулася з Італії з коронавірусом.

Про це повідомляє News Tbilisi.

Дані про зараження підтвердив директор Тбіліської інфекційної лікарні Тенгіз Церцвадзе.

Він зазначив, що заражений підліток, у якого підтвердився коронавірус, був в групі з п’яти осіб, які перебували в самоізоляції через контакт з пацієнтом, який прибув з Італії.

З підозрою на коронавірус також ізолювали маму підлітка і близьких родичів – п’ять осіб.