Уряд Грузії посилив карантин через зростання випадків коронавірусу, повністю заборонивши пересування на легкових автомобілях до 21 квітня.

Про це повідомляє видання “Грузія онлайн”.

З 12:00 годин 17 квітня, в терміни дії надзвичайного стану, по 21 квітня включно, в Грузії повністю забороняється пересування на легкових автомобілях. Таке рішення було прийнято Координаційною радою з питань боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

Дане обмеження не стосуватиметься перевезення вантажів і машин дистрибуції.

“Хочу підкреслити, що продуктові магазини, аптеки або всі інші об’єкти, які до сих пір працювали, продовжать функціонувати, а також продовжать роботу сервіси доставки”, – заявив радник прем’єр-міністра Іраклій Чіковані.

Також з завтрашнього дня стає обов’язковим носіння медичних масок в закритих просторах. Відповідальність за виконання даного рішення покладається на юридичні особи – власників закритих просторів. За порушення цього режиму – штраф в 15 тисяч ларі.