Про це повідомляє видання “Грузія онлайн”.
З 12:00 годин 17 квітня, в терміни дії надзвичайного стану, по 21 квітня включно, в Грузії повністю забороняється пересування на легкових автомобілях. Таке рішення було прийнято Координаційною радою з питань боротьби з розповсюдженням коронавірусу.
Дане обмеження не стосуватиметься перевезення вантажів і машин дистрибуції.
“Хочу підкреслити, що продуктові магазини, аптеки або всі інші об’єкти, які до сих пір працювали, продовжать функціонувати, а також продовжать роботу сервіси доставки”, – заявив радник прем’єр-міністра Іраклій Чіковані.
Також з завтрашнього дня стає обов’язковим носіння медичних масок в закритих просторах. Відповідальність за виконання даного рішення покладається на юридичні особи – власників закритих просторів. За порушення цього режиму – штраф в 15 тисяч ларі.
- У Грузії вводиться комендантська година. Забороняється пересування пішки та на транспорті з 21:00 до 06:00 ранку.