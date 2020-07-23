Про це повідомив “Перший канал Грузії”.
“Сьогодні нам доводиться починати з розмови про епідеміологічну ситуацію. Вчора було 24 випадки, сьогодні 12. В останні дні, на жаль, в країні фіксується різке збільшення інфікування коронавірусом, на що треба звернути увагу”, – заявив Гахарія.
Голова уряду також додав, що громадянам країни слід бути уважним.
“Не дивлячись на те, що ми володіємо ситуацією і контролюємо швидкість поширення вірусу, нам потрібно бути уважними”, – сказав він.
Відзначається, що на даний момент в Грузії зафіксовано 1085 підтверджених випадків зараження коронавірусом з початку епідемії. 16 людей в країні померли від COVID-19.
- Влада Грузії ухвалила рішення до 31 серпня припинити виконання більшості міжнародних авіарейсів незважаючи на те, що до цього планувалося відкрити країну на початку липня.