У Грузії зареєстровано перший випадок коронавірусу

Про це повідомляє телеканал Rustavi з посиланням на заяву голови МОЗ Грузії Катерини Тікарадзе.
Вірус виявили у громадянина Грузії, який напередодні приїхав з Ірану через азербайджанський кордон. Його помістили на карантин.
Прикордонників, які контактували з хворим, також ізолюють.
Повідомляється, що зараз здоров’ю пацієнта нічого не загрожує.
“Я хочу запевнити наших громадян, у нас немає приводу для паніки, тому що наш уряд робить все, і ми вживаємо всіх заходів, щоб запобігти епідемії коронавірусу в Грузії”, – сказала Катерина Тікарадзе.
- Раніше міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Спан заявив про початок епідемії коронавірусу в країні після того, як зафіксували випадки зараження, не пов’язані з Китаєм.
- В Італії від китайського атипового коронавируса померли вже 12 людей. У Франції — одна людина.
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