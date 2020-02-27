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У Грузії зареєстровано перший випадок коронавірусу

У Грузії зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією.

Четвер, 27 лютого 2020, 09:29

Про це повідомляє телеканал Rustavi з посиланням на заяву голови МОЗ Грузії Катерини Тікарадзе.

Вірус виявили у громадянина Грузії, який напередодні приїхав з Ірану через азербайджанський кордон. Його помістили на карантин.

Прикордонників, які контактували з хворим, також ізолюють.

Повідомляється, що зараз здоров’ю пацієнта нічого не загрожує.

“Я хочу запевнити наших громадян, у нас немає приводу для паніки, тому що наш уряд робить все, і ми вживаємо всіх заходів, щоб запобігти епідемії коронавірусу в Грузії”, – сказала Катерина Тікарадзе.

Теги: Грузія, коронавірус

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