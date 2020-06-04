З 1 липня Грузія планує почати приймати туристів, але пускати на територію країни будуть тільки тих, у кого є негативний результат тесту на COVID-19.

Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахар.

Важливо, що це повинен бути аналіз ПЦР-тесту, актуальний протягом 72 годин. В іншому випадку, туриста в країну не пустять.

“Ми, звичайно, створимо можливість пройти швидкі ПЛР-тести і всередині країни, якщо у прибулого не буде такого тесту і якщо такі випадки не будуть масовими. Але організовані туристичні групи зможуть в’їхати тільки при дотриманні цього правила”, – заявив Гахар.

Також він зазначив, що Грузія має намір підтримувати задекларований туристичний бренд як “чистої від коронавірусу” країни.

Він зробив акцент на тому, що відкриття туристичного сезону в Грузії з 1 липня – це “чистий коридор”, а не безконтрольний в’їзд іноземців.

Туристів в Грузії будуть розміщувати на території так званих “зелених зон”. Це готельні комплекси, які отримають відповідний дозвіл від Міністерства охорони здоров’я за підсумками перевірки на виконання всіх протоколів, що стосуються скринінгу, організації харчування, транспорту та інших вимог, спрямованих на превенцію поширення вірусу.