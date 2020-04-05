Про це повідомляється на офіційному сайті Нрорвного управління ДСНС у місті Києві.
“Станом на 7:00 5 квітня у м. Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі”, – сказано в повідомленні.
У ДСНС пояснили, що смог над Києвом протримається протягом декількох днів.
“Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Як правило в другій половині дня ситуація стабілізується. Дана ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів”, – відмітили в ДСНС.
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