Загазованность воздуха в Киеве продержится еще в течение нескольких дней.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нрорвного управління ДСНС у місті Києві.

“Станом на 7:00 5 квітня у м. Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі”, – сказано в повідомленні.

У ДСНС пояснили, що смог над Києвом протримається протягом декількох днів.

“Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Як правило в другій половині дня ситуація стабілізується. Дана ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів”, – відмітили в ДСНС.