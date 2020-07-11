Жителі Хабаровська сьогодні мітингували на підтримку арештованого за звинуваченням в організації двох вбивств губернатора Сергія Фургала. За різними оцінками, на мітинг вийшли від 5 до 35 тисяч городян.

Про це повідомляє місцеве видання DVHAB.RU.

Прес-секретар Фургала Надія Томченко оцінила число присутніх в 20 тисяч осіб.

В управлінні МВС по Хабаровському краю повідомили, що на мітингу були від 10 до 12 тисяч осіб. Вони назвали організаторами “акції” “команду Фургала”.

Але прес-секретар губернатора стверджує, що якогось певного організатора або лідера мітингу не було, оскільки люди скооперувалися самостійно, шляхом поширення інформації в соціальних мережах.

Учасники мітингу скандували гасла за Фургала і проти президента Росії Володимира Путіна.

Щоб перешкодити мітингувальникам, за день до мітингу представники поліції оточили парканом міську центральну площу імені Леніна. Це було зроблено під приводом проведення дезінфекції з метою уникнення розповсюдження коронавірусної інфекції.

Але це не зупинило мітингувальників. Вони пройшли центральними вулицями міста до площі Пушкіна. Незважаючи на те, що через ходу довелося зупинити рух транспорту – це не викликало обурення.

Частково мітингувальники були в захисних медичних масках, а також намагалися дотримуватися соціальної дистанції.

Вони несли в руках плакати з написами: “Фургала додому”, “Свободу Фургалу”, “Він не давав єдросам красти”.

Також натовп скандував: “Путіна у відставку!” і “Ганьба Москві!”

Шествие в Хабаровске в поддержку арестованного арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Люди идут по центральным улицам Хабаровска уже два часа. Кричат «Свободу Фургалу!» и требуют справедливого расследования. Видео от подписчика pic.twitter.com/EfHPJmh7Kl — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 11, 2020

Затримань мітингувальників не відбувалося. Після цього присутні зробили висновок, що, можливо, місцева поліція підтримує Фургала.

Через чотири години мітингу протестуючі погодилися підписати петицію за звільнення Фургала і почали розходитися.

Варто нагадати, що Фургал став губернатором Хабаровського краю два роки тому. Тут його називали “народним губернатором”, а також говорили, що у нього рейтинг вищий, ніж у президента Путіна. На виборах він виграв у В’ячеслава Шпорта, якого підтримував Кремль і “Єдина Росія”.

У четвер, 9 липня, його затримали і відправили на літаку до Москви. У п’ятницю Фургала заарештував Басманний суд, пред’явивши звинувачення в організації двох вбивств, скоєних 15 років тому.

За версією слідства, губернатор організував замах на вбивство підприємця Олександра Смольського і вбивства ще двох бізнесменів – Євгенії Зорі і Олега Булатова, в 2004 – 2005 роках. Всі вони пов’язані з торгівлею металом, якої в той час займався сам Фургал.

Фургал провину не визнає. Його адвокат Борис Кожем’якін повідомив, що під час закритого судового засідання губернатор заявив про свою непричетність до інкримінованих злочинів.

Також повідомляється, що затримані ще четверо учасників цієї справи, які й вказали на Фургала, як організатора.