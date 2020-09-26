Суботу, 26 вересня, в Харківської области оголошено Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака АН-26.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської облдержадміністрації.

Голова ОДА Олексій Кучер підписав розпорядження, згідно з яким 26 вересня оголошено Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака АН-26.

Відтак завтра на всій території області буде приспущено Державний Прапор з траурною стрічкою на всіх спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій.

Проведення розважальних заходів та спортивних змагань рекомендовано скасувати. Керівникам телеканалів та радіостанцій — внести відповідні зміни до програм.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.