У Харкові біля Головного управління Нацполіції області пройшов концерт на підтримку військового та музиканта Андрія Антоненка.

Про це повідомив в фейсбук головний редактор місцевого новинного порталу “057.ua” Олег Скрипник.

Нагадаємо, в ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортур.

Український поет, прозаїк та музикант Сергій Жадан організував концерт в підтримку Антоненка. У ньому взяли участь український поет Артем Полежака, музична група “Папа Карло”, музикант Олег Каданов, група “Лінія Маннергейма” та сам Жадан.

Харьков вышер за Рифа! Gepostet von Олег Скрипник am Dienstag, 17. Dezember 2019

За інформацією Скрипника, концерт на підтримку Riffmaster’а відвідали понад тисячу осіб.

“Харків показав себе! Нас було більше ніж тисяча осіб. Але насправді нас в рази і рази більше. Ми своих не здаємо. Риф цього не робив. Аваков – рис. Слава Україні!”, — прокоментував він.

Нагадаємо, напередодні суд також заарештував на 2 місяці Юлія Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета та Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.