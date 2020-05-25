У Харкові та Дніпрі після паузи через карантин відновилася робота метрополітенів.

Про це повідомляє прес–служба Харківського метрополітену.

“Комунальне підприємство “Харківський метрополітен” відновлює перевезення пасажирів з 5:30 25 травня. Доступ і пересування територією метрополітену без одягненого респіратора, або захисної маски заборонено“, – йдеться в повідомленні.

У свою чергу міський голова Дніпра Борис Філатов також повідомив про відкриття метро в місті на своїй сторінці в Facebook.

У Дніпрі запуск метро стався о 15:00 25 травня.

“Громадський транспорт повертається до нормального режиму, спецквитки вже не потрібні. Єдиною умовою залишаються масковий режим і соціальна дистанція“, – написав Філатов.