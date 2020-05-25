Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.

Комунальне підприємство Харківський метрополітен” відновлює перевезення пасажирів з 5:30 25 травня. Доступ і пересування територією метрополітену без одягненого респіратора, або захисної маски заборонено, йдеться в повідомленні.

У свою чергу міський голова Дніпра Борис Філатов також повідомив про відкриття метро в місті на своїй сторінці в Facebook.

У Дніпрі запуск метро стався о 15:00 25 травня.

Громадський транспорт повертається до нормального режиму, спецквитки вже не потрібні. Єдиною умовою залишаються масковий режим і соціальна дистанція, написав Філатов.