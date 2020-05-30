29 травня в Харкові інвестори B2B Jewelry вимагали повернути їм вкладені гроші, стверджуючи, що стали жертвами фінансової піраміди.

Про це повідомляє видання “Ліга”.

Активісти і ті, хто вклав гроші в B2B Jewelry, зібралися біля магазину на Павлівській площі. Це сталося після повідомлень про те, що магазин нібито закривається, оскільки “збанкрутував”.

На місце приїхали якісь “спортсмени з Вінниці”, як їх назвали самі активісти, щоб нібито “захищати магазин”.

Аби хоч якось насолити приїжджим, активісти пробили колеса у чотирьох машин.

При цьому в B2B Jewelry стверджують, що не зачинялися, а працюють в звичайному режимі після ослаблення карантину. Вони зазначили, що вже встигли відкрити два нових магазини в Сумській області, а також здійснили виплати для 30 тисяч інвесторів.

На місце в Харкові приїхали представники Нацполіції.

“Повідомлення про подію на площі Павлівській надійшло в поліцію 28 травня близько 17:00 від продавчині ювелірного магазину. Жінка повідомила, що біля будівлі зібралися близько 50 осіб з вимогами закрити магазин”, – йдеться в прес-релізі поліції Харківської області.

Довідка. Бренд B2B Jewelry, як фінансова піраміда, з’явився влітку 2018 року. Організація пропонує вкладникам кешбек за придбані у них товари, який перевищує їх вартість. Також інвесторам продавали сертифікати на певні суми під 416% річних.