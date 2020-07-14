У Харкові через сильний дощ почало підтоплювати двори будинків.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Уточнюється, що підтоплення через дощі відбулися в п’яти районах Харкова: Київському, Індустріальному, Немишлянському, Основ’янському і Ново-Баварському. В даний момент рятувальники відкачують воду.

“В результаті опадів (сильного дощу) почало підтоплювати двори приватних домоволодінь. До місця події було направлено відділення для відкачування води з прибудинкових територій Ново-Баварського, Основ’янського, Немишлянського, Індустріального та Київського районів міста Харкова. Рятувальники відкачали близько 3000 м3 води”, – сказано в повідомленні.