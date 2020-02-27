На ринку "Барабашово" в Харкові через будівництво нової дороги сталася бійка зі стрільбою між підприємцями і муніципальною охороною.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харковській області.

“Сьогодні, 27 лютого, на території ринку “Барабашово” відбулися сутички між приватними підприємцями та охоронною агенцією. Невідомі особи застосували піротехніку та сльозогінний газ. На місці події знаходиться керівництво ГУНП в Харківській області та Управління превентивної діяльності, які координують роботу служб та підрозділів поліції щодо врегулювання конфліктної ситуації на ринку”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на ринку зібралось близько 100 осіб. На місці події поліцейські вилучили кілька гумових кийків, газові балончики.

Також повідомляється, що під час конфлікту сталася стрілянина. Наразі встановлюється, який вид зброї було застосовано. Окрім того, до відділу поліції доставлені 20 осіб, які наразі опитуються. Від сльозогінного газу також постраждало кілька поліцейських.

За даними місцевого видання NewsRoom, під час протистояння невідомі підпалили вхідні арку на “Барабашово”.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер має намір обговорити події навколо “Барабшово” з президентом Володимиром Зеленським.

“Ті події, які відбуваються, неприпустимі в цивілізованому світі, в цивілізованому місті – місті Харків. Ми знаємо про бенефіціарів цієї історії. Я закликаю, звертаючись до них, закликаю Кернеса Геннадія Адольфовича, Фельдмана Олександра Борисовича припинити ці розбірки на платформі “Барабашово”. Я ще раз наголошую, що всі ми розуміємо глибину тих відносин, які склалися, і процеси з’ясування особистих стосунків, які перетягнуті в наше місто. Ми не можемо цього допустити. Ми вже бачимо, що там застосовується зброя і, дай бог, щоб там не було жертв. Нам необхідно працювати виключно в правовому руслі. Я завтра терміново відбуваю у відрядження в місто Київ і буду доповідати про цю ситуацію президенту”, – заявив він, коментуючи зіткнення.

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Варто зазначити, що 16 жовтня Харківська міська рада проголосувала за пробивання нової дороги через ринок “Барабашово”.

За словами мера Харкова Геннадія Кернеса, будівництво цієї дороги було передбачено генеральними планами міста Харкова ще в 50-х роках. Протяжність нової магістралі складе 2,5 км. В ході будівельних робіт також будуть зведені нові підпірні стовпи для метромосту.

Під час прийняття цього рішення, близько 300 підприємців ТЦ “Барабашово” протестували проти такого будівництва. Вони стверджували, що “ця дорога веде їх у злидні, так як частина ринку буде знесена”.