Представник мера Харкова Геннадія Кернеса розповів, коли в місті відновить роботу метрополітен.

Про це в коментарі #Буквам розповів представник Кернеса.

Представник мера сказав, що рішення про відновлення роботи Харківського метрополітену приймає Кабінет міністрів України.

Отже без рішення уряду в Харкові метро не почне роботу.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація з посиланням на міського голову Харкова Геннадія Кернеса про те, що Харківський метрополітен ніби відновить роботу вже з 12 травня.