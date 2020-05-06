Про це в коментарі #Буквам розповів представник Кернеса.

Представник мера сказав, що рішення про відновлення роботи Харківського метрополітену приймає Кабінет міністрів України.

Отже без рішення уряду в Харкові метро не почне роботу.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація з посиланням на міського голову Харкова Геннадія Кернеса про те, що Харківський метрополітен ніби відновить роботу вже з 12 травня.

  • В Україні станом на ранок 6 травня зафіксовано 13 тисяч 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 487 нових випадків.
  • Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.