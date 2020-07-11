Про це повідомили в пресслужбі Харківської міської ради.

Зазначається, що рішення про відновлення роботи кінотеатрів було прийнято міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10 липня.

При цьому у міськраді повідомили, що з 2 по 8 липня в місті погіршилася епідеміологічна ситуація – коронавірусом захворів 271 чоловік, що становить 87,4% від загального числа хворих в регіоні.

Комісія також заборонила роботу розважальних закладів Харкова після 23:00.

“У зв’язку з цим комісія прийняла рішення про заборону роботи розважальних закладів після 23:00. Відвідування кінотеатрів дозволено за умови дотримання безпечної дистанції між глядачами і наявності у них захисних масок. Крім того, обов’язково в установах повинна проводитись дезинфекція”, – йдеться у повідомленні.