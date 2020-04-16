З обласної інфекційної лікарні в Харкові втік пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Про це повідомили в прес-службі поліції області.

Близько 16-ї години у четвер, 16 квітня, завідуюча відділенням обласної інфекційної лікарні звернулася в поліцію з повідомленням про те, що з медзакладу втік 34-річний чоловік. Він був доставлений у відділення з психіатричної лікарні з пневмонією. Пізніше у нього був лабораторно підтверджено зараження коронавірусною інфекцією.

Правоохоронці виявили втікача чоловіка вдома у матері та повернули його в лікарню.

“Працівники Слобідського відділу поліції за кілька годин встановили можливе місцеперебування втікача та зв’язалися з його матір’ю. Жінка телефоном повідомила, що син знаходиться вдома. Карета швидкої допомоги вже доставила чоловіка в лікарню”, — зазначили в главку.