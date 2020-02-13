Про це поінформували в прес-службі прокуратури Харківської області.
Згідно з повідомленням, вночі 13 лютого екіпажу патрульних поліцейських надійшла інформація про те, що на вул. Зубарєва троє чоловіків розпивають алкогольні напої і мають намір їхати на автомобілі Subaru Forester.
Співробітники патрульної поліції знайшли зазначених громадян та автомобіль. Але водій Subaru Forester почав тікати від патрульних і не реагував на вимоги зупинитися. В результаті почалася погоня.
Під час переслідування службовий автомобіль поліції Skoda Rapid застряг у полі біля села Хролі в Харківському районі, а порушники на Subaru Forester поїхали далі.
“З метою зупинки транспортного засобу старший лейтенант поліції здійснив 3 постріли в автомобіль Subaru Forester, але автівка зникла з місця події. Пізніше з’ясувалося, що водій переслідуваного автомобіля самостійно доставив до 25-ої лікарні Харкова пасажира, який отримав два вогнепальні поранення. Наразі він перебуває у лікарні в тяжкому стані”, – сказано в повідомленні.
Стрільба у Харкові: поранений у тяжкому стані
Чоловіка, який був поранений під час конфлікту за участі патрульних — прооперували. Він у тяжкому стані: https://bit.ly/2UKngWR
Біля 25-ї лікарні перебувають поліція і друзі потерпілого. Тут також стоїть позашляховик із кульовими отворами, на якому привезли пораненого.
У патрульній поліції ситуацію поки не прокоментували. Обставини події з’ясовує Територіальне упраління ДБР у Полтаві, підтвердив речник Теруправління Олександр Білка.
Коли та від кого медики швидкої отримали виклик про стрілянину, Суспільному розповів Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта:
Опубліковано UA: Харків Четвер, 13 лютого 2020 р.
Працівника патрульної поліції, який застосував вогнепальну зброю, затримали за перевищення влади або службових повноважень (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України). Як поінформували в прес-службі Державного бюро розслідувань, затриманий – командир однієї з рот Управління патрульної поліції в Харківській області.
Поранений пасажир перебував на задньому сидінні автомобіля. Він отримав два проникаючі поранення в спину і поперек із розривом правої легені.
Зараз проводяться першочергові слідчі дії. Розслідування взято під особистий контроль керівництвом ДБР.
Вирішується питання про повідомлення затриманому патрульному про підозру і обрання щодо нього запобіжного заходу, а також про відсторонення його від посади.
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.
- У грудні минулого року в місті Яготин Київської області невідомий відкрив вогонь по екіпажу патрульної поліції. Конфлікт стався внаслідок неправильно припаркованого автомобіля стрілка, який заважав проїзду іншим транспортним засобам.