У Харкові затримали співробітника патрульної поліції, який під час погоні за автомобілем важко поранив пасажира транспортного засобу.

Про це поінформували в прес-службі прокуратури Харківської області.

Згідно з повідомленням, вночі 13 лютого екіпажу патрульних поліцейських надійшла інформація про те, що на вул. Зубарєва троє чоловіків розпивають алкогольні напої і мають намір їхати на автомобілі Subaru Forester.

Співробітники патрульної поліції знайшли зазначених громадян та автомобіль. Але водій Subaru Forester почав тікати від патрульних і не реагував на вимоги зупинитися. В результаті почалася погоня.

Під час переслідування службовий автомобіль поліції Skoda Rapid застряг у полі біля села Хролі в Харківському районі, а порушники на Subaru Forester поїхали далі.

“З метою зупинки транспортного засобу старший лейтенант поліції здійснив 3 постріли в автомобіль Subaru Forester, але автівка зникла з місця події. Пізніше з’ясувалося, що водій переслідуваного автомобіля самостійно доставив до 25-ої лікарні Харкова пасажира, який отримав два вогнепальні поранення. Наразі він перебуває у лікарні в тяжкому стані”, – сказано в повідомленні.

Стрільба у Харкові: поранений у тяжкому стані Чоловіка, який був поранений під час конфлікту за участі патрульних — прооперували. Він у тяжкому стані: https://bit.ly/2UKngWR Біля 25-ї лікарні перебувають поліція і друзі потерпілого. Тут також стоїть позашляховик із кульовими отворами, на якому привезли пораненого. У патрульній поліції ситуацію поки не прокоментували. Обставини події з’ясовує Територіальне упраління ДБР у Полтаві, підтвердив речник Теруправління Олександр Білка. Коли та від кого медики швидкої отримали виклик про стрілянину, Суспільному розповів Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта: Опубліковано UA: Харків Четвер, 13 лютого 2020 р.

Працівника патрульної поліції, який застосував вогнепальну зброю, затримали за перевищення влади або службових повноважень (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України). Як поінформували в прес-службі Державного бюро розслідувань, затриманий – командир однієї з рот Управління патрульної поліції в Харківській області.

Поранений пасажир перебував на задньому сидінні автомобіля. Він отримав два проникаючі поранення в спину і поперек із розривом правої легені.

Зараз проводяться першочергові слідчі дії. Розслідування взято під особистий контроль керівництвом ДБР.

Вирішується питання про повідомлення затриманому патрульному про підозру і обрання щодо нього запобіжного заходу, а також про відсторонення його від посади.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.