Про це повідомила пресслужба поліції.

Спочатку у поліції повідомили, що надійшло повідомлення про захоплення заручників. На місце події виїжджали керівництво Київського райвідділу поліції та слідчо-оперативна група.

Однак приблизно через 15 хвилин поліція оновила свій пост, в якому вказала, що інформація про заручників не підтвердилась.

“Звертаємося до усіх громадян з проханням уважно ставитися до інформації, яку поширюєте”, — додали правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 21 липня на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.