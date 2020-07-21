У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування лікарень, готелів і вокзалів.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП Харківської області.

“Повідомлення про вибухівку в медичних установах, супермаркетах, торгових центрах, банках Харкова, готелях, поштових відділеннях, будівлях залізничного та автовокзалів надійшло на електронну пошту поліції 21 липня близько 15:00”, – йдеться в повідомленні.

За вказаними адресами виїхали оперативники. Вони проводять огляд приміщень і прилеглої території.

Також київської поліції надійшло повідомлення про мінування Центрального вокзалу і ТРЦ “Ocean Plaza”.