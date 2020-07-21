Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП Харківської області.
“Повідомлення про вибухівку в медичних установах, супермаркетах, торгових центрах, банках Харкова, готелях, поштових відділеннях, будівлях залізничного та автовокзалів надійшло на електронну пошту поліції 21 липня близько 15:00”, – йдеться в повідомленні.
За вказаними адресами виїхали оперативники. Вони проводять огляд приміщень і прилеглої території.
Також київської поліції надійшло повідомлення про мінування Центрального вокзалу і ТРЦ “Ocean Plaza”.
- Раніше стало відомо, що чоловік під псевдонімом Максим Поганий захопив автобус з 20 заручниками в центрі Луцька.