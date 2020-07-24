Про це повідомляє пресслужба міськради.
Відповідне розпорядження було затверджено у четвер, 23 липня, керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Харкові Андрієм Руденком.
Тимчасово буде зупинена робота таких суб’єктів господарювання: піцерія “Scorini” (пр. Тракторобудівників, 59/56), клуб “Malina” (пр. Московський, 47); кафе-бар “Шишка” (пр. Героїв Сталінграда, 176/1); кафе “Чарка” (вул. Косарєва, 13-б); клуб “Galaktika Club” (вул. 23 Серпня, 17).
Зазначається, що робота цих закладів буде тимчасово зупинена до особливого розпорядження.
- Нагадаємо, у Києві за півтора тижня склали 566 протоколів через порушення карантину громадськими закладами столиці та закрили 7 розважальних закладів.